Le celebrazioni del Papa di febbraio e marzo. Pubblicato il calendario ufficiale

ZENIT – È stato pubblicato oggi il calendario ufficiale delle Celebrazioni liturgiche di Papa Francesco per i mesi di febbraio e marzo. Primo appuntamento è giovedì 2 febbraio, Festa della Presentazione del Signore nonché XXI Giornata Mondiale della Vita Consacrata; per l’occasione il Pontefice celebrerà nella Basilica Vaticana, alle 17.30, la Messa con i membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica.

Il 1° marzo, Mercoledì delle Ceneri, si svolgerà la tradizionale Statio e processione penitenziale nella Chiesa di Sant’Anselmo, alle 16.30; il Papa si sposterà poi nella Basilica di Santa Sabina per la Messa, alle 17, con la benedizione e imposizione delle Ceneri. Dal 5, prima domenica di Quaresima, al 10 marzo, il Papa insieme alla Curia romana si recherà ad Ariccia per gli Esercizi Spirituali. Come negli scorsi anni, si svolgeranno nella Casa del Divin Maestro gestita dai paolini.