Dal Papa un video messaggio per il Super Bowl negli Usa

RADIO VATICANA – Video messaggio del Papa per l’inaugurazione stasera della più importante manifestazione sportiva negli Stati Uniti, la finale del campionato di futboll americano, nota come Super Bowl. Il servizio di Roberta Gisotti

New England Patriots e Atlanta Falcons, le squadre campione chiamate a disputare l’attesa finalissima, alle ore 0.30 in Italia, nello stadio di Houston in Texas, che accenderà i riflettori dello sport mondiale, oltre a catalizzare l’attenzione del popolo statunitense: 150 milioni gli spettatori attesi davanti alla TV per seguire un evento che travalica il gioco in campo.

“I grandi eventi sportivi come il Super Bowl – sottolinea Francesco nel vidoemessaggio – sono altamente simbolici dimostrando che è possibile costruire una cultura di incontro e un mondo di pace”.

“Prendere parte ad attività sportive – prosegue il Papa – ci fa andare oltre la nostra visione personale della vita – e in modo sano – ci fa imparare il significato del sacrificio, crescere nel rispetto e fedeltà alle regole”.

“Possa il Super Bowl di quest’anno – l’augurio di Francesco – essere un segno di pace, amicizia e solidarietà per il mondo”.