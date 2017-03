Prima “ruba” lo zucchetto a Papa Francesco e poi va a mangiare il gelato!

FARO DI ROMA – Si chiama Estella ed è arrivata a Roma dalla Georgia, negli Stati Uniti. E’ stata lei la protagonista indiscussa dell’udienza generale di oggi, mercoledì 22 marzo.

Abbracciando Papa Francesco in piazza San Pietro, infatti, non ha esitato a “rubargli” lo zucchetto bianco. Subito dopo, con i suoi genitori che hanno postato su Twitter il video con Bergoglio, per Estella è arrivato un premio goloso: una coppa di gelato stracciatella e cioccolato gustata nella famosa pasticceria e gelateria Hedera di Francesco Ceravolo a Borgo Pio, a due passi da San Pietro, celebre ormai in tutto il globo per essere la fornitrice ufficiale dei dolci di Casa Santa Marta e per aver realizzato tutte le torte per Papa Francesco.