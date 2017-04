Papa Francesco esce a sorpresa dal Vaticano e fa visita a centro per ciechi

ANSA – Nel pomeriggio di oggi, papa Francesco è uscito a sorpresa dal Vaticano e si è recato a far visita agli ospiti del Centro Regionale Sant’Alessio-Margherita di Savoia per i ciechi, a Roma. L’Istituto, inizialmente denominato “Cristoforo Colombo”, realizza attività volte all’inclusione sociale dei non vedenti e degli ipovedenti. Con questa visita, il Papa vuole dare seguito ai cosiddetti “Venerdì della misericordia”, visite private compiute durante il Giubileo della Misericordia.

Nel corso della visita odierna, fa sapere la Sala stampa vaticana, il Papa incontra gli ospiti della struttura, persone con una disabilità sensoriale legata all’uso della vista, non vedenti dalla nascita o a seguito di gravi patologie e alcuni con pluridisabilità. Tra loro, anche circa 50 bambini, che frequentano il Centro per ricevere una formazione speciale che li aiuti nei piccoli gesti quotidiani, e 37 anziani e adulti, residenti fissi presso la struttura. Al suo arrivo, il Papa viene accolto dal presidente del Centro, Amedeo Piva, e dal direttore generale, Antonio Organtini, anche lui divenuto non vedente nel corso della vita, oltre che da tutto il personale medico e volontario in servizio. Nel corso della sua visita, il Pontefice lascia un dono all’Istituto e firma la pergamena per la Cappella del Centro, a ricordo dell’incontro. Il rientro del Papa in Vaticano è previsto per le ore 18.00 circa.