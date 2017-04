Papa Francesco riceve il principe Carlo e la duchessa Camilla

RADIO VATICANA -Papa Francesco ha ricevuto nel pomeriggio nello studio dell’Aula Paolo VI in Vaticano il principe Carlo del Galles e la duchessa di Cornovaglia, Camilla, con il seguito. È stato il primo incontro del Pontefice con la coppia, in questi giorni in visita in Italia.

I colloqui, informa un comunicato dell’ambasciata britannica presso la Santa Sede, hanno riguardato “argomenti di reciproco interesse”. Francesco ha donato una scultura in bronzo di un ramo d’ulivo, mentre il principe Carlo e la duchessa Camilla hanno offerto al Pontefice un cesto di prodotti della tenuta privata di Highgrove, da condividere con poveri e senza fissa dimora. Dopo l’udienza, il principe Carlo si è intrattenuto col segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin. L’ambiente è stato uno dei temi trattati negli incontri delle ultime ore. Il principe e la duchessa hanno visitato anche l’Archivio Segreto Vaticano e la Biblioteca Vaticana, salutando inoltre il personale britannico che lavora presso la Santa Sede.