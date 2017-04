Avvio del progetto Solidarity PASS: la prossimità per l’autonomia dei soggetti svantaggiati

E’ stato avviato nel mese di marzo il progetto Solidarity PASS (la Prossimità per l’Autonomia dei Soggetti Svantaggiati) realizzato dalla Società di San Vincenzo De Paoli con il sostegno della Fondazione CON IL SUD , nell’ambito del Bando Volontariato – Reti Nazionali 2015.

Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare la presenza del volontariato vincenziano nelle regioni del Sud e migliorare l’intervento a favore dei soggetti svantaggiati . Da sempre la Società di San Vincenzo De Paoli è attenta agli ultimi. Il volontario si reca al domicilio dei propri assistiti e porta loro piccoli aiuti materiali, ma soprattutto offre sostegno e vicinanza ai bisognosi: li affianca nell’affrontare le difficoltà, condivide le loro sofferenze e li accompagna in un percorso di crescita personale. Attraverso Solidarity PASS si potrà rafforzare l’opera del volontariato e favorire percorsi di fuoriuscita dalle condizioni di marginalità e disagio sociale in nuova relazione tra soggetto svantaggiato, donatore e territorio producendo un allargamento del coinvolgimento della cittadinanza. Tutto questo si realizzerà anche grazie all’introduzione di strumenti innovativi di partecipazione quali Social Bonus e Banca del Tempo: un sistema mutualistico che vedrà protagoniste proprio le persone in difficoltà come soggetti attivi. Un impegno che permetterà loro di acquisire competenze trasversali tali da generare voglia di fare e di mettersi in gioco. Il progetto si sviluppa in continuità con le precedenti azioni, realizzate con il Bando 2011, che in questa sede vengono ampliate e notevolmente incrementate. Le Regioni interessate passano da 3 a 6, ed anche le associazioni Consiglio Centrale coinvolte raddoppiano salendo da 7 a 14. Da maggio a luglio si svolgeranno, con la metodologia Ost (Open space technology), gli incontri territoriali in un percorso che dalla Sicilia (6 maggio 2017) alla Sardegna (28 maggio), dalla Campania (10 giugno) e Basilicata alla Puglia (10 giugno), fino in Calabria (1 luglio), getterà le basi per un primo confronto, che continuerà attraverso il webinar con l’utilizzo della piattaforma www.travinceziani.com – creata con il programma “Tra-Tessitori di Rel-Azioni”, bando 2011- , per poi confluire in un incontro interregionale in dicembre. Un percorso ambizioso, in cui il volontariato vincenziano crede e ritiene fondamentale per azioni che siano non soltanto di mero assistenzialismo , ma volte alla costruzione di un autentico processo di inclusione sociale . Venti mesi ricchi di attività che puntano ad avviare un cambiamento sistemico volto a rompere il circolo della povertà.