Francesco visita Benedetto XVI per gli auguri di Pasqua e i 90 anni

Il Papa si è recato mercoledì pomeriggio al monastero “Mater Ecclesiae” in Vaticano per porgere, come ogni anno, gli auguri di Pasqua a Benedetto XVI. Lo ha reso noto la Sala Stampa vaticana. Nell’occasione Francesco ha fatto anche gli auguri al Papa emerito per il 90.mo compleanno che compirà proprio il giorno di Pasqua, domenica 16 aprile.