Benedetto XVI compie 90 anni: la testimonianza di mons. Gänswein

RADIO VATICANA – Oggi, proprio nel giorno di Pasqua, il Papa emerito Benedetto XVI ha compiuto 90 anni. Per lui si è pregato nella Messa presieduta da Papa Francesco in San Pietro questa mattina. Tanti i messaggi di auguri che sono giunti a Sua Santità.

In un messaggio la Conferenza episcopale italiana lo ha ringraziato per la sua opera, “che continua a interrogare e fecondare tutta la Chiesa”. I festeggiamenti che si terranno domani, Lunedì dell’Angelo, avranno una forma molto semplice e riservata, presso nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Per questa occasione, vi proponiamo la testimonianza di mons. Georg Gänswein, prefetto della Casa Pontificia, che segue ancora da vicino Benedetto XVI, e che ci racconta come vive le giornate del Papa emerito. L’intervista è dei colleghi di Radio Horeb, emittente cattolica tedesca:

R. – Das Leben ist sehr geordnet: Papst Benedikt liebt auch die Ordnung, es ist kein …

La vita nel Monastero è molto ordinata: non è un mistero per nessuno che Papa Benedetto ami l’ordine. Lo svolgimento della giornata è molto strutturato, molto chiaro e questo aiuta anche a viverla bene. Una delle affermazioni di Papa Benedetto, alla fine del suo pontificato, è stata che non si sarebbe ritirato “a vita privata”, quindi per fare quello che gli sarebbe piaciuto fare, ma che “sarebbe salito sul monte” – un’immagine che richiama Mosè; che si sarebbe ritirato per pregare – secondo le sue forze e le sue convinzioni e le sue capacità – per il suo successore, per la Chiesa e per il mondo. E proprio questo è quello che fa. La vita è un intreccio di preghiera, studio, visite, ascolto della musica, la Messa, passeggiate, meditazioni, riposo e la preparazione anche all’incontro con il Signore. Vedo che Benedetto vive molto serenamente questa sua decisione.

D. – Si muove bene, ancora?

R. – Das ist die schwächste Stelle seines Körpers …

Questo è il lato più debole del suo corpo. In realtà, ha difficoltà a camminare e per questo da qualche tempo si aiuta con un deambulatore: così trova maggiore stabilità, maggiore sicurezza e si muove meglio.

D. – Come gestisce Papa Benedetto gli anni che passano?

R. – Ich habe bisher noch keine Klagen gehört …

Finora, non l’ho sentito lamentarsi … a volte dice: “Certo, prima facevo molto più velocemente, riuscivo a fare questo e questo in tale tempo; oggi per fare le stesse cose mi serve molto, molto più tempo”. Ma questo lo dice più in tono scherzoso …

D. – Cosa ha imparato, lei, da Papa Benedetto?

R. – Ich habe vor allem gelernt dass der Glaube ein Geschenk ist, dass der Glaube …

Ho imparato soprattutto che la fede è un dono, che è un dono che dona gioia; che la fede è un aiuto per portare meglio il peso che devo portare, e che non devo sentirla come il peso che porto sulle mie spalle …

D. – Ci si chiede: ma Papa Francesco continua a chiedere consiglio a Papa Benedetto?

R. – Es ist kein Geheimnis dass beide ein sehre gutes Verhältnis zueinander haben …

Non è un segreto per nessuno che i due abbiano un buon rapporto e che Papa Francesco venga regolarmente a trovare Benedetto; i due si ritirano a quattr’occhi, si parlano … Le visite non hanno una cadenza fissa. Normalmente succede in occasione di ricorrenze personali o prima di un viaggio o dopo un viaggio, che Papa Francesco venga in visita oppure si sentono al telefono o arriva una lettera … non c’è quindi una struttura prestabilita, è piuttosto un evento “carismatico” …