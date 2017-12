A Soriano Calabro evento particolare per il 60° anniversario di sacerdozio Padre Michele Fortuna

SORIANO CALABRO (VIBO VALENTIA) – La grande famiglia del Santuario e i devoti di S. Domenico “in Soriano” si preparano ad un evento di particolare importanza: venerdì 15 dicembre alle ore 18, nel Santuario domenicano di Soriano Calabro (VV), padre Michele Fortuna presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica nel 60° anniversario della sua ordinazione sacerdotale.

Sarà l’occasione per ringraziare il Signore per la significativa e poliedrica figura: p. Michele (nato a Zammarò nel 1932), la cui opera sacerdotale e di domenicano ha visto l’impegno dalla Scuola Apostolica Domenicana (Seminario minore) a quella della predicazione itinerante e di missionario in Pakistan; da studioso e divulgatore della dottrina di S. Caterina da Siena a quella di esperto della storia del celebre Santuario che custodisce la “Sacra Tela” di S. Domenico; da “custode del sapere domenicano” come bibliotecario del ricco patrimonio librario che rende onore al ruolo culturale che i Domenicani hanno svolto, e svolgono, nella Chiesa e in Calabria, all’opera di collaborazione con varie riviste specializzate, come anche la pubblicazione di diversi libri.

Una ricca e feconda opera di “predicatore” al servizio della “caritas in veritatis”, svolta nella discrezione e nell’umiltà, che ha lasciato il segno nelle tante persone che hanno avuto modo di entrare con lui in contatto.

“AD MULTOS ANNOS”.

Anna Rotundo