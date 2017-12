La torta per il compleanno del Papa: Francesco che porta sulle spalle il mondo

ADNKRONOS – Papa Francesco oggi spegne 81 candeline al lavoro. Il Pontefice, infatti, sarà festeggiato da fedeli e pellegrini arrivati da tutto il mondo in piazza San Pietro per l’Angelus domenicale. Al rientro a Casa Santa Marta però Francesco troverà una dolce sorpresa, la prelibata torta preparata dalla pasticceria Hedera di Borgo Pio, rifornitrice ufficiale di Santa Marta. Un dessert rigorosamente bio con la firma dello street artist Maupal, l’artista che rappresentò Francesco come una versione religiosa di Superman.

A realizzare la torta di compleanno del Pontefice, come ogni anno, Francesco e Nando Ceravolo. Il goloso dessert è stato preparato con frutta di stagione, ingredienti rigorosamente biologici e spezie del Sud del mondo. “Per quest’anno – racconta Francesco Ceravolo, titolare di Hedera – abbiamo scelto di armonizzare elementi di sapore quali la famosa crema del nonno Peppe, la pera abate dell’Emilia e la cannella più profumata“. Per l’importante traguardo, il pasticcere ha chiesto allo street artist Mauro Pallotta, in arte Maupal, un disegno che rappresentasse il pontificato del Papa argentino. La torta così è stata decorata in superficie da un’immagine di Bergoglio che porta sulle spalle un mondo spaccato in due, ricucito e tenuto insieme dal Papa che invita tutti a superare le divisioni. Il Papa, inoltre, ha in mano una valigetta, come quella che porta nei viaggi internazionali, con scritto ‘valores’ dalla quale fuoriesce la sciarpa della squadra del cuore, il San Lorenzo.

“È sempre una grande emozione – sottolinea Ceravolo – preparare una cosa apparentemente semplice per una persona così speciale. Ogni volta aspettiamo, trepidanti, il regalo più bello: il feedback sul gradimento del dolce“.