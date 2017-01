Esce il videoclip, “Certainties In The Dark”: La certezza che anche nel buio c’è luce!

In uscita il 30 gennaio 2017 il nuovo videoclip di Saint Production s.r.l. “Certainties In The Dark”, interpretato dalla cantante veliterna Irene Cedroni, e con la partecipazione dell’attrice romana Alessandra Cosimato. Il testo e le musiche del brano, la sceneggiatura e la regia del clip sono del M. Giancarlo Mici. A capo della produzione la giovane torinese Maria Paola Migliassi, già produttrice del documentario per il Giubileo Straordinario della Misericordia “Francesco – Una rete per la fede”. La realizzazione tecnica a cura dello Studio Suonomatica di Frosinone. Le riprese sono state interamente realizzate in Ciociaria, in esterno a Frosinone, e in interno nello studio Suonomatica di Frosinone, nella palestra dell’A.S.D. EnergyPlanet di Ferentino e nell’Agriturismo Varcodoro di Giuliano di Roma. La canzone e così il videoclip spiegano la storia di una giovane danzatrice che improvvisamente, durante una prova coreografica ha un mancamento e tornata a casa scopre di avere un linfonodo ascellare. Preoccupata e scoraggiata teme che la malattia sia stata provocata dal suo compagno, il quale le ha somministrato una medicina cancerogena. Nasce così

il desiderio di guarire e di uscire dal tunnel, una ricerca appunto di una “certezza nel buio”. La canzone sarà la sigla di un importante film-tv, per la regia di Mike Harmon che verrà acquistato e trasmesso in Inghilterra. Con questo videoclip Saint Production festeggia i 25 anni di attività artistica e il M. Giancarlo Mici ha dedicato questa canzone proprio a sua madre, il soprano Anna Baroni, recentemente scomparsa causa una mielodisplasia, malattia tumorale. Il lavoro sarà fruibile attraverso YouTube, Dailymotion e Facebook e sul sito di Saint Production www.saintproduction.it

La Saint Production ha sostenuto il Premio “Roma è… Arte e Fede”, incontro e testimonianze con artisti del teatro, della danza e della musica, all’insegna del Giubileo Straordinario della Misericordia. L’evento, organizzato da Vi.P. Danza, si è svolto nel maggio 2016 all’Auditorium del Santuario del Divino Amore in Roma. Tra gli ospiti della manifestazione Giancarlo Mici ed Elena Tasso per la presentazione del corto “Francesco – Una rete per la fede”, dedicato a Papa Francesco.

Redazione

corto “Francesco – Una rete per la fede”, dedicato a Papa Francesco.