Avere la pazienza di Dio #pregolaParola

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli giunsero a Betsàida, e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo.

Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e, dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: «Vedi qualcosa?». Quello, alzando gli occhi, diceva: «Vedo la gente, perché vedo come degli alberi che camminano».

Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente, fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. E lo rimandò a casa sua dicendo: «Non entrare nemmeno nel villaggio».

Gen 8,6-13.20-22 Sal 115 Mc 8,22-26

Recuperare la vista è una delle analogie preferite della Chiesa antica per parlare del venire alla luce della fede. E la nascita alla fede non è un’opera che accade dalla notte al giorno, ma è il cammino di tutta una vita. A volte ciò che ci frega è proprio l’impazienza. Solo chi ama sa attendere e noi non sappiamo attendere perché siamo piccoli nell’amore. La pazienza mostrata da Gesù in questo vangelo è un’eloquente catechesi e stimolo a recuperare non solo la vista, ma ad adottare la visuale di Dio, verso gli altri ma anche verso noi stessi.

Robert Cheaib