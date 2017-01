Il dolore del Papa per il massacro nel carcere brasiliano

ZENIT – “Dolore e preoccupazione” sono state espresse oggi da Papa Francesco, al termine dell’Udienza generale, per il massacro avvenuto ieri in Brasile in un carcere di Manaus, dove una guerra tra bande nemiche ha provocato oltre 60 morti e un centinaio di feriti.

“Ieri sono giunte dal Brasile le notizie drammatiche del massacro avvenuto nel carcere di Manaus, dove un violentissimo scontro tra bande rivali ha causato decine di morti”, ha detto il Pontefice. Che ha invitato “a pregare per i defunti, per i loro familiari, per tutti i detenuti di quel carcere e per quanti vi lavorano”.

Il Papa ha quindi rinnovato “l’appello perché gli istituti penitenziari siano luoghi di rieducazione e di reinserimento sociale, e le condizioni di vita dei detenuti siano degne di persone umane”.