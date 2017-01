Il Papa rende l’ultimo omaggio al card. Agustoni

RADIO VATICANA – Stamane in San Pietro, Papa Francesco ha dato l’ultimo saluto al cardinale svizzero Gilberto Agustoni, prefetto emerito del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, morto il 13 gennaio scorso all’età di 94 anni. Le esequie sono state celebrate presso l’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana dal cardinale decano Angelo Sodano. Al termine della Messa, il Papa ha presieduto il rito dell’Ultima Commendatio e della Valedictio.

Nell’omelia, il card. Sodano ha ricordato la fede vivace che ha caratterizzato la vita del porporato scomparso: una fede – ha detto – che ha edificato quanti lo hanno conosciuto a Roma, dove fin dal 1950 ha dedicato tutta la sua esistenza al servizio della Santa Sede: “Pur conservando sempre nel suo cuore il ricordo della sua cara comunità svizzera – ha concluso il decano del Collegio cardinalizio – egli sempre ci edificò con il suo grande amore alla Chiesa di Roma. Ora per lui salga la nostra preghiera, perché viva per sempre nella pace di Cristo!”.