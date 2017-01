Al via a Sant’Andrea delle Fratte le celebrazioni per il 175° anniversario dell’apparizione della Madonna del Miracolo

Esattamente 175 anni fa, il 20 gennaio del 1842, nella Basilica romana di Sant’Andrea delle Fratte, tempio officiato dai Minimi di San Francesco di Paola ed ubicato a pochi passi dalla celebre Piazza di Spagna, l’Immacolata della Medaglia Miracolosa apparve all’ebreo ed ateo Alphonse Ratisbonne, che si convertì istantaneamente al Cattolicesimo.

Per ricordare tale evento miracoloso, accaduto 175 anni fa, per tutto il 2017, nella Basilica dei Minimi – progettata da Francesco Borromini e baciata dalla rara bellezza dei due “Angeli della Passione” di Gian Lorenzo Bernini – si terranno diverse manifestazioni di carattere artistico, religioso e culturale.

Sant’Andrea delle Fratte, conosciuta anche come la “Lourdes romana”, è un bellissimo Santuario mariano. Ogni anno si raccolgono al suo interno migliaia di fedeli e pellegrini, che attraverso la donazione di tanti ex voto, testimoniano ancora oggi i benefici prodigiosi che ottengono dalla Vergine del Miracolo.

A sottolineare la rilevanza di queste celebrazioni del 175° dell’Apparizione, presiedute il prossimo 20 gennaio dal Cardinale Segretario di Stato della Città del Vaticano Pietro Parolin, alla presenza del coro della Cappella Sistina, Papa Francesco concede l’indulgenza plenaria fino al 20 gennaio 2018 a tutti coloro che si recheranno in Basilica per venerare la Madonna della Medaglia Miracolosa.

PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI

Ieri l’APERTURA DELLE CELEBRAZIONI con la solenne concelebrazione presieduta dal Rev.mo P. FRANCESCO MARINELLI, Correttore Generale dei Minimi.

Mercoledì 18 gennaio GIORNATA della VITA

SS. Messe ore 7, 8, 10, 12, 18

ore 17: S. Rosario della conversione e canto del Vespro; Preghiera dell’Anno Mariano e venerazione della Reliquia.

ore 18: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. MONS. VINCENZO PAGLIA, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Atto di Affidamento della Città all’Immacolata ed Accensione del cero votivo. L’Eucarestia e i canti saranno animati dai membri del coro della Comunità romana di Sant’Egidio, diretti dal M° Gina Schilirò.

ore 19: A cura di S.E. Mons. Vincenzo Paglia, Presentazione del Libro “Sorella morte. La dignità del vivere e del morire”, edizioni Piemme.

Giovedì 19 gennaio GIORNATA del MALATO

SS. Messe ore 7, 8, 10, 12, 18

ore 17: S. Rosario della conversione e canto dei Primi Vespri nella Solennità della B.V. del Miracolo; Preghiera dell’Anno Mariano e venerazione della Reliquia.

ore 18: Solenne Celebrazione Eucaristica con amministrazione del Sacramento dell’Unzione degli infermi, presieduta da S.E.R. CARD. PETER KODWO APPIAH TURKSON, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, animata dai membri dell’UNITALSI di Roma. I canti sono eseguiti dal coro della Parrocchia SS.ma Annunziata, in Roma.

ore 20.30: Veglia Mariana, a cura della Fraternità Romana del Terz’Ordine dei Minimi.

Venerdì 20 gennaio SOLENNITÀ della MADONNA del MIRACOLO Regina e Celeste Patrona dell’Ordine dei Minimi – 175° anniversario dell’Apparizione ad Alfonso Ratisbonne

SS. Messe ore 7; 8; 9; 10; 11; 12; 16; 18

ore 11.40: Racconto dell’Apparizione ad Alfonso Ratisbonne e Supplica alla Madonna.

ore 12:00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco P. FRANCESCO M. TREBISONDA. Benedizione ed Atto di affidamento dei bambini alla Madonna del Miracolo – Omaggio floreale.

ore 17: S. Rosario della conversione e canto dei II Vespri nella Solennità della B.V. M.

ore 18: Benedizione delle Medaglie Miracolose e Solenne Pontificale presieduto da S.E.R. CARD. PIETRO PAROLIN, Segretario di Stato della Città del Vaticano. I canti sono eseguiti dalla CAPPELLA MUSICALE PONTIFICIA SISTINA, diretti dal M° Mons. Massimo Palombella.

ore 19.45: Concerto in onore della Madonna del Miracolo, a cura dei Pueri Cantores della Cappella Sistina, diretti dal M° Michele Marinelli.

Dalle ore 13 alle ore 19 Annullo Filatelico, a cura di Poste italiane.

Sabato, 21 gennaio GIORNATA della CONVERSIONE

Per tutta la giornata, presso la Cappella dell’Apparizione, si raccoglieranno le vostre intenzioni di preghiera per ottenere dal Signore il dono della conversione.

SS. Messe ore 7, 8, 10, 12, 18

ore 17: S. Rosario della conversione e canto dei Vespri. Preghiera dell’Anno Mariano e venerazione della Reliquia.

ore 18: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.do DON LUCIANO CHAGAS COSTA, Parroco e Rettore del Santuario del Divino Amore in Roma e offerta alla Madonna delle intenzioni di preghiera raccolte durante la giornata. I canti sono animati dalla Schola Cantorum Mater Divini Amoris, diretta dal M° don Domenico Parrotta.

ore 19: A cura di VITTORIO MESSORI, presentazione della nuova edizione del volume Ipotesi su Maria. Fatti, indizi, enigmi. Edizioni Ares.

Domenica, 22 gennaio GIORNATA di RINGRAZIAMENTO

SS. Messe ore 7, 10, 12, 17.30, 19

ore 17.30: Solenne Concelebrazione Eucaristica festiva presieduta da S.E.R. CARD. ENNIO ANTONELLI, titolare della nostra Basilica. Preghiera dell’Anno Mariano e venerazione della Reliquia. I canti sono eseguiti dalla Corale del Rinnovamento nello Spirito Santo della Diocesi di Roma.

ore 18.30: S. Rosario della conversione.

In occasione del 175° anniversario dell’Apparizione della Madonna del Miracolo ad Alfonso Ratisbonne, dal 27 novembre 2016 al 20 gennaio 2018 Sua Santità Papa Francesco concede benevolmente alle solite condizioni l’INDULGENZA PLENARIA a tutti coloro che con sentimenti di fede e di conversione si recheranno in Sant’Andrea delle Fratte per venerare la Madonna del Miracolo