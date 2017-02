VIDEO MESSAGGIO Papa: “Si costruiscono centri commerciali e si lasciano i poveri ai margini…”

ZENIT – “Viviamo in città che costruiscono torri e centri commerciali e realizzano grandi affari immobiliari, ma lasciano una parte ai margini, in periferia”. Lo denuncia Papa Francesco, nel video-messaggio per le intenzioni di preghiera per il mese di febbraio, pubblicato oggi.

Il Santo Padre chiede a tutti di pregare affinché profughi ed emarginati “trovino accoglienza e conforto nelle nostre comunità”. Lasciare persone ai margini produce effetti negativi sulla pelle delle persone. “Come conseguenza di questa situazione – ammonisce il Pontefice – grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, senza orizzonti, senza via d’uscita”.

“Non li abbandonate – esorta il Papa – Pregate con me per quanti sono nella prova, soprattutto i poveri, i profughi e gli emarginati, perché trovino accoglienza e conforto nelle nostre comunità”.

Nel video-messaggio si vede un giovane emarginato, sul ciglio di una strada, che viene accolto e rinfrancato da due passanti.

Di seguito il video-messaggio: