Ior. Il Vaticano precisa: ruoli distinti tra Vigilanza e Sovrintendenza

ZENIT – “Il Santo Padre ha voluto rafforzare il ruolo della Commissione Cardinalizia come organo distinto e separato dal Consiglio di Sovrintendenza, come dispone lo statuto dell’Istituto. Papa Francesco ha chiesto che, a partire da quest’anno, le riunioni del Consiglio si svolgano separatamente da quelle della Commissione, per sottolineare la distinzione dei ruoli”.

Lo precisa il direttore della Sala Stampa vaticana, Greg Burke, a proposito di notizie diffuse nelle scorse ore a proposito dello Ior.