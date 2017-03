Lettera a Papa Francesco per la beatificazione di Schuman e De Gasperi

ZENIT – Una lettera per chiedere la beatificazione dei servi di Dio Robert Schuman e Alcide De Gasperi – “Padri della Comunità europea” – è stata consegnata ieri, 15 marzo 2017, alla nunziatura apostolica di Varsavia e destinata a Papa Francesco.

Al termine della loro 375esima plenaria, a Varsavia (13-14 marzo 2017), i vescovi polacchi hanno infatti incoraggiato i cattolici alla preghiera “per l’Europa”, e hanno espresso il loro sostegno alla beatificazione di Alcide De Gasperi e Robert Schuman.

L’incontro si è svolto in presenza, tra gli altri, del postulatore della causa di beatificazione di Robert Schuman (1886-1963), Padre Bernard Ardura, indica a ZENIT padre Mariusz Frukacz.

Il nunzio apostolico in Polonia, mons. Salvatore Pennacchio, ha ringraziato per l’iniziativa di preghiera per l’Europa e ha benedetto la delegazione del Movimento “Europa Christi”.

“Ci auguriamo che i Servi di Dio, Alcide De Gasperi e Robert Schuman presto sperimenteranno la grazia della beatificazione”, dice la lettera.

Il movimento “Europa Christi” è stato fondato nel giugno 2016 a Częstochowa, da mons. Ireneusz Skubiś, il capo redattore onorario di “Niedziela”, precisa padre Frukacz.