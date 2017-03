Giornata Mondiale Acqua. Appello del Papa: tutelare l’acqua come bene di tutti

RADIO VATICANA – Di seguito l’appello del Papa nella Giornata mondiale dell’Acqua, durante i saluti al termine della catechesi. “Rivolgo il mio cordiale saluto ai partecipanti al Convegno sul tema: ‘Watershed: Replenishing Water Values for a Thirsty World’, promosso dal Pontificio Consiglio per la Cultura e dal Capitolo Argentino del Club di Roma.

Proprio oggi si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita 25 anni fa dalle Nazioni Unite, mentre ieri ricorreva la Giornata Internazionale delle Foreste. Mi rallegro di questo incontro, che segna una nuova tappa nell’impegno congiunto di varie istituzioni per sensibilizzare alla necessità di tutelare l’acqua come bene di tutti, valorizzando anche i suoi significati culturali e religiosi. Incoraggio in particolare il vostro sforzo nel campo educativo, con proposte rivolte ai bambini e ai giovani. Grazie per quanto fate, e che Dio vi benedica!”.