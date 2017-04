Concistoro per la canonizzazione di alcuni beati, tra cui i fratellini di Fatima

Il Papa ha indetto un Concistoro ordinario pubblico per il voto su alcune cause di canonizzazione, fissato per giovedì 20 aprile, nel Palazzo apostolico per la canonizzazione di alcuni Beati.

In una nota per la stampa, sono indicati i nomi dei prossimi santi: Andrea de Soveral, Ambrogio Francesco Ferro, sacerdoti diocesani, Matteo Moreira, laico, e 27 Compagni, martiri; Cristoforo, Antonio e Giovanni, adolescenti martiri; Faustino Míguez, sacerdote scolopio, fondatore dell’Istituto Calasanziano delle Figlie della Divina Pastora; Angelo da Acri (al secolo: Luca Antonio Falcone), sacerdote professo dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini; i fanciulli Francesco Marto e Giacinta Marto, che ebbero le apparizioni della Madonna a Fatima.