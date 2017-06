Il Papa rattristato per le vittime dell’incendio a Londra

RADIO VATICANA – Il Papa si è detto “rattristato” per le vittime dell’incendio di Londra e per i feriti. Il cordoglio è stato espresso in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, al cardinale Vincent Nichols arcivescovo di Westminster.

Francesco “affida le anime di coloro che sono morti alla misericordia amorevole del Signore e invia le sue condoglianze alle famiglie colpite”. Inoltre “apprezzando gli sforzi coraggiosi di quanti sono impegnati nei soccorsi, il pontefice invoca per la comunità locale la benedizione divina di forza e pace”.