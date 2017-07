Padre Jaques Hamel, Chiesa e Stato insieme per celebrare il primo anniversario della morte

VATICAN INSIDER – È trascorso un anno da quando due terroristi islamici sono entrati in una parrocchia di Rouen, in Normandia, e hanno ucciso brutalmente Jacques Hamel, sacerdote francese di 85 anni, mentre diceva la messa. Il prossimo mercoledì 26 luglio, esattamente lo stesso giorno della morte violenta di padre Jaques, sarà celebrata una messa, alle 9, nella chiesa di Sant’Etienne-du-Rouvray, presieduta dall’arcivescovo di Rouen, Dominique Lebrun.

La celebrazione sarà ripresa in diretta da un canale televisivo locale e dal network cattolico KTO, al termine verrà inaugurato ufficialmente dalle autorità un monumento dedicato al sacerdote martire. Di circa due metri di diametro, la statua include alcune citazioni della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789), testo chiave della Rivoluzione francese che ha contribuito ad ispirare la Dichiarazione universale dei diritti umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948. Un modo per sottolineare che la morte di padre Hamel non è stato solo un attacco contro un prete, ma anche dei valori che sostengono la società e la civiltà occidentali. Sarà, questo, anche un momento per riunire la Chiesa e lo Stato in un paese come la Francia dove sono normalmente e chiaramente separati.

A Roma, padre Jacques è già celebrato come un martire. Il suo breviario è attualmente in mostra per i pellegrini della basilica di San Bartolomeo sull’Isola Tiberina, nella cappella chiamata “Nuovi martiri in Europa”. La chiesa, sotto la cura della Comunità di Sant’Egidio, che Papa Francesco ha visitato lo scorso 22 aprile, è rinomata per accogliere e onorare reliquie, oggetti personali, ricordi di tutti coloro che sono stati uccisi per la loro fede. Il libro di preghiera di Hamel è aperto a lunedì 25 luglio 2016, vigilia del suo assassinio, accanto ad esso si trovano le reliquie dei sacerdoti spagnoli uccisi durante la Guerra civile e la stola e la croce di don Pino Puglisi, il prete palermitano freddato nel 1993 dai sicari di Cosa Nostra. Questa cappella è diventata presto la più visitata di tutta la Chiesa.

Intanto nell’arcidiocesi di Rouen è già iniziato il processo di beatificazione per il sacerdote, senza attendere i cinque anni canonici necessari all’avvio di una causa. Un’accelerazione approvata da Papa Francesco che, ricevendo una delegazione della diocesi francese il 14 settembre 2016, aveva detto al vescovo Lebrun: «Esponi la sua foto perché lui è già beato. È un martire, e i martiri sono già beati!». L’arcivescovo a maggio ha quindi istituito il processo formale durante il quale saranno ascoltati i testimoni dell’assassinio, alcuni membri della famiglia e degli amici musulmani del sacerdote.

Tutti questi saranno presenti alla messa di mercoledì prossimo che vedrà dei momenti fortemente simbolici. Ad esempio, durante la liturgia saranno posti in vari lati della Chiesa quattro composizioni floreali, una con i fiori provenienti dal giardino di padre Hamel, un’altra sarà poggiata davanti alla statua di Maria dissacrata durante l’attacco.

L’omicidio del sacerdote, avvenuto mentre numerosi giovani cattolici europei si trovavano a Cracovia, in Polonia, per la Giornata Mondiale della Gioventù, è stato uno choc in tutta la Chiesa e in tutta la società francese. La risposta dei vescovi d’Oltralpe e dello stesso Pontefice è stata tuttavia di non cedere alla paura, ma anzi di continuare a lavorare per la pace e per il dialogo con il mondo islamico. Francesco, che non ha risparmiato di definire l’attacco ad Hamel come un gesto «satanico», ha costantemente cercato di scindere l’Islam dalla violenza terrorista.

Un messaggio di riconciliazione era stato lanciato anche da monsignor Lebrun durante gli affollati funerali di padre Jacques dell’agosto scorso, sottolineando la necessità di perdonare. Questo omicidio, affermava il presule, «ci chiama tutti a guardare profondamente nei nostri cuori per trovare la luce».

Sacerdote per 58 anni, padre Jacques Hamel era molto amato dalla sua comunità inclusi i musulmani della sua zona con cui aveva lavorato a stretto contatto. Quasi tutta la sua vita è stata spesa nel ministero sacerdotale, esercitato anche dopo il ritiro ufficiale nel 2005. Solo per 18 mesi padre Hamel ha dovuto interrompere il suo servizio alla Chiesa, quando fu inviato come soldato in Algeria dove rifiutò la possibilità di diventare Ufficiale perché, diceva, non avrebbe mai voluto dare ad un uomo l’ordine di uccidere un altro uomo.