Papa: giovani speranza della Chiesa, partecipate al Sinodo!

RADIO VATICANA – “Cari giovani, voi siete la speranza della Chiesa. Come sognate il vostro futuro? Partecipate al #sinodo18!”. E’ il tweet di Papa Francesco pubblicato sul suo account Twitter @Pontifex nell’odierna Giornata Internazionale Onu della Gioventù. Nel tweet, il Papa richiama con un link il questionario on line rivolto ai giovani di tutto il mondo fra i 16 e i 29 anni, affinché possano far sentire la propria voce in vista del Sinodo che, nell’ottobre del 2018, vedrà i padri sinodali di tutto il mondo riunirsi sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.

Lo scorso 13 gennaio, in occasione della presentazione del Documento Preparatorio del prossimo Sinodo, Papa Francesco aveva scritto una lettera ai giovani di tutto il mondo. “Un mondo migliore – si legge nel messaggio – si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro”. La Chiesa, sottolinea Papa Francesco nel documento, “desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori”.