Papa: solidarietà per la Sierra Leone, 400 morti per le inondazioni

RADIO VATICANA – Papa Francesco sta seguendo con grande preoccupazione quanto sta accadendo in questi giorni in Sierra Leone colpita da alluvioni e smottamenti che hanno causato finora oltre 400 morti e 600 dispersi.

In un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin indirizzato all’arcivescovo di Freetown, mons. Charles Edward Tamba, il Papa manifesta il suo profondo dolore per le ”devastanti conseguenze” delle inondazioni nella periferia della capitale Freetown e “assicura la sua vicinanza in questo momento difficile a quanti hanno perso i propri cari. Prega per tutti coloro che sono morti e sulle loro famiglie e amici in lutto invoca le benedizioni divine di forza e consolazione”. Francesco lancia inoltre un appello alla solidarietà, dicendosi vicino anche ai soccorritori che stanno fornendo un aiuto così necessario alle vittime di questo disastro.

Ieri durante l’Angelus nella Solennità dell’Assunta, il Papa aveva elevato la sua preghiera a “Maria Regina della pace”, affidandole le ansie e i dolori delle popolazioni che nel mondo soffrono a causa di calamità naturali ottenendo per tutti consolazione e serenità.