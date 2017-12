Papa Francesco incontra Benedetto XVI per gli auguri di Natale

VATICANNEWS – Giovedì scorso, 21 dicembre, Papa Francesco si è recato al monastero “Mater Ecclesiae”, in Vaticano, per porgere gli auguri per il Santo Natale al Papa Emerito Benedetto XVI, come fa ogni anno. Ne dà notizia la Sala Stampa della Santa Sede. L’incontro è durato circa mezz’ora.

Poco più di un mese fa, il 18 novembre scorso, Papa Francesco aveva reso omaggio a Benedetto XVI, in occasione della consegna del Premio Ratzinger, ricordando che “la sua preghiera e la sua presenza discreta e incoraggiante ci accompagnano nel cammino comune”. “La sua opera e il suo magistero – aveva sottolineato – continuano a essere un’eredità viva e preziosa per la Chiesa e per il nostro servizio”. E aveva aggiunto: “Joseph Ratzinger continua a essere un maestro e un interlocutore amico per tutti coloro che esercitano il dono della ragione per rispondere alla vocazione umana della ricerca della verità”.