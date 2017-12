Congedo di Papa Francesco dal Bangladesh

RADIO VATICANA – Papa Francesco, dopo aver raggiunto l’aeroporto internazionale di Dhaka in Bangladesh, si è imbarcato sull’aereo per tornare a Roma.

Il decollo è avvenuto alle 17.09 locali. L’arrivo, all’aereoporto internazionale di Fiumicino, è previsto alle ore 23.00. Seguirà il trasferimento in Vaticano. Si chiude così il 21° Viaggio Apostolico del Pontefice incominciato il 26 novembre scorso con la partenza verso il Myanmar.

“Cari amici di Myanmar e Bangladesh – ha scritto il Papa oggi in un tweet – grazie per la vostra accoglienza! Invoco su di voi le divine benedizioni di armonia e di pace”. Il Pontefice invoca inoltre per il Bangladesh “armonia” e “prosperità” nel telegramma rivolto al presidente Abdul Hamid. Il Santo Padre esprime anche un “ringraziamento speciale” al governo e a tutta la popolazione del Bangladesh “per il grande benvenuto e per le molte gentilezze mostrate durante la visita”.