Poliziotta a cavallo viene disarcionata, il Papa si ferma per soccorrerla

LASTAMPA – Una donna carabiniere a cavallo è stata disarcionata proprio al passaggio della papamobile che ha prontamente virato per cercare di evitarla e Francesco ha fatto fermare l’auto. Ha deciso di raggiungere la donna rimasta a terra e insieme ai soccorritori ha voluto rendersi conto delle sue condizioni.

Alla fine della messa nel Campus Lobito di Iquique il Pontefice è salito sulla papamobile per raggiungere la casa di ritiri Señora de Lourdes dei Padri oblati, a Iquique, a una ventina di chilometri di distanza. Poco prima di arrivare, all’ingresso in città, il corteo papale ha percorso una strada con una rete metallica ai lati e molti fedeli. A garantire la sicurezza del Pontefice c’erano lungo il percorso dei carabinieri a cavallo.

Proprio al momento in cui l’auto papale stava transitando, il cavallo di una donna carabiniere, sul lato sinistro della strada, si è improvvisamente imbizzarrito e l’agente è stata scalzata a terra. La papamobile ha virato e non l’ha colpita.

Francesco ha fatto fermare l’auto e a piedi è tornato indietro per rendersi conto della situazione e delle condizioni della ferita, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Si è chinato su di lei e l’ha abbracciata. La donna era cosciente e in attesa dell’arrivo dell’ambulanza il Pontefice le ha rivolto parole di consolazione e l’ha ringraziata per il suo servizio.