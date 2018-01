Il Papa è arrivato a Santiago

VATICANNEWS – L’aereo del Santo Padre è atterrato lunedì 15 gennaio a Santiago del Cile, prima tappa del 22° Viaggio Apostolico di Papa Francesco ed il sesto in America latina.

Salutato dalla Presidente cilena, Michelle Bachelet, e dal cardinale Ricardo Ezzati Andrello, Papa Francesco è stato accolto dagli inni nazionali e da un canto tradizionale interpretato da una bambina accompagnata da un orchestra.

Il Santo Padre si è successivamente spostato in macchina fino alla chiesa San Luigi Beltràn de Pudahuel, in un quartiere a est di Santiago. Si è raccolto qualche istante in prighiera sulla sepoltura di Mons. Enrique Alvear Urrutia, vescovo ausiliario di Santiago scomparso nel 1982, e chiamato “il vescovo dei poveri”.

In Papamobile, il Papa ha poi raggiunto la nunziatura salutato da numerosi fedeli. I primi appuntamenti pubblici di papa Francesco sono programmati per oggi martedì 16 gennaio. Il Santo padre incontrerà le autorità civili, la presidente Bachelet. la sua visita è anche molto attesa dai cileni ai quali il pontefice porterà parole di conforto e di speranza.