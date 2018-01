I saluti di H.na Nelly León, Congregazione del Buon Pastore, responsabile della pastorale carceraria

Ecco i saluti che la responsabile della pastorale carceraria ha rivolto a Papa francesco nella sua visita appena conclusasi al carcere femminile cileno:

Benvenuto caro Papa Francesco, Padre amico dei poveri e della giustizia. Grazie per essere venuti a visitare questa bellissima terra del Cile e per essere qui oggi con le persone più dimenticate del nostro paese.

Vi rivolgo queste parole a nome dell’intera pastorale carceraria della nostra Chiesa. Questo Pastorale è un bellissimo servizio ecclesiale che coinvolge migliaia di detenuti e detenuti imprigionati nelle prigioni del Cile; un servizio svolto da centinaia di agenti pastorali che condividono le loro vite con persone private della loro libertà, con gendarmi che vivono con affetto la loro fede insieme a noi e ci supportano quotidianamente con la loro nobiltà e generosità; un servizio coordinato dai Cappellani inviati dai loro Vescovi per accompagnare i recinti del carcere.

Caro papa Francesco, in questa palestra siamo un po ‘più di 600 donne; ma oggi queste donne rappresentano qui, insieme a voi, i quasi 50mila uomini e donne privati ​​della libertà in Cile. Abbiamo tutti voluto essere qui per darti il ​​benvenuto e ringraziarti per la tua presenza. Come vedrete, sulle pareti di questo posto ci sono centinaia di volti, immagini e parole che provengono dalle varie prigioni del Cile; dalle prigioni di Arica a quelle di Porvenir. Siamo tutti qui, cattolici, evangelici e molte altre religioni; uomini e donne; tutto con un grande senso della vita; Volevamo essere qui perché riconosciamo in te un uomo di bene, di pace e di giustizia.

Santo Padre, da questa prigione, mentre celebriamo ogni domenica nella nostra cappella del Buon Pastore, testimoniamo della certezza che la vita trionfa sulla morte, il bene sul male, la rettitudine del cuore sull’aridità dell’egoismo. Dio è dalla nostra parte, a favore dei poveri e degli emarginati di questa terra; e quindi la sua presenza; Santo Padre, viene a confermare il percorso che prendiamo dal carcere alla libertà, dal dolore alla gioia.

Grazie per esserti unito a noi; Grazie per aver benedetto la nostra Mandela Spaces and Woman Foundation Stand up. Sono i nostri spazi di dignità e resurrezione per centinaia di detenuti. Grazie, caro papa. Tutti chiediamo la tua benedizione.

Redazione