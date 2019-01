Vaticano, oggi i Vespri e il canto del Te Deum, domani la Messa

Sabato 31 dicembre, alle 17, nella Basilica di San Pietro, il Papa celebra i Primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, cui faranno seguito l’esposizione del Santissimo Sacramento, il tradizionale canto dell’inno “Te Deum”, a conclusione dell’anno civile, e la benedizione eucaristica.

Domenica primo gennaio 2017, alle 10, nella Basilica di San Pietro, Francesco celebra la Messa della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio nell’ottava di Natale, nel giorno in cui si celebra la cinquantesima Giornata mondiale della pace sul tema: “La non violenza: stile di una politica per la pace”.