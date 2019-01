Oggi viene presentata la Lettera del Papa per l’Incontro delle famiglie

Oggi alle 11.00, presso la Sala Stampa vaticana, sarà presentata la Lettera di Papa Francesco per il nono Incontro Mondiale delle Famiglie, che si svolgerà dal 21 al 26 agosto 2018 a Dublino, in Irlanda, sul tema: “Il Vangelo della Famiglia: gioia per il mondo”. Intervengono il cardinale Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, e mons. Diarmuid Martin, arcivescovo di Dublino. Il documento sarà pubblicato alle 12.00.