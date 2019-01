Festa di compleanno bavarese per Benedetto XVI

Una festa “familiare” per Benedetto XVI. Ieri pomeriggio, un folto gruppo di “amici bavaresi” di Joseph Ratzinger ha festeggiato, in Vaticano, il 90.mo compleanno del Papa emerito. Venerdì scorso Papa Francesco si era recato in visita al Monastero “Mater Ecclesiae” per porgere gli auguri di Pasqua a Benedetto XVI e di buon compleanno.