A Rimini il primo poliambulatorio medico ad offerta libera. Realizzato il sogno di don Benzi

VATICAN INSIDER – «Buongiorno dottore, vorrei prenotare una visita, quando vengo?». «Se non può pagare venga domani, altrimenti dovrà aspettare». Nel poliambulatorio “La Filigrana”, che sarà inaugurato oggi 3 novembre, alle 15, a Rimini, le piacevoli sorprese saranno la normalità. I pazienti possono rivolgersi al proprio specialista di fiducia, ma invece di pagare il ticket lasceranno un’offerta libera, secondo le possibilità.

«Con un’offerta libera ad ogni prestazione il progetto si è autosostenuto dal 2015 come centro psico-pedagocico», racconta Elisabetta Cimatti, psicologa- «Dopo l’autorizzazione dell’Ausl si potrà venire anche per un’ecografia, per fare riabilitazione, per visite mediche internistiche ed agopuntura. Forniremo aiuto per superare le dipendenze, per la disabilità e per la maternità».

Il primo poliambulatorio ad offerta libera è possibile grazie al fatto che i medici, tutti con un’attività professionale personale ben avviata alle spalle, qui offrono le loro prestazioni gratuitamente. Elisabetta sognava questo centro dal 2008: «Da allora ci siamo trovati una volta al mese fra psicologi, fisiatri e altri professionisti per un percorso di confronto e di condivisione delle competenze. Abbiamo capito che potevamo dare una risposta a chi non può pagare le visite mediche».

Ventuno soci dell’Associazione “La Filigrana” hanno reso possibile la realizzazione del progetto. Il centro concretizza il sogno di Don Oreste Benzi, morto il 2 novembre 2007, di una società del gratuito: una realtà nella realtà in cui i professionisti tengano per sé una parte delle proprie ricchezze e competenze, mettendo il restante gratuitamente a disposizione della cittadinanza.