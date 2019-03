Papa visita Chiesa anglicana a Roma. Rev. Boardman: gioia incredibile

RADIO VATICANA – Questa domenica, Papa Francesco si recherà alle 16.00 presso la Chiesa Anglicana di Roma, la Parrocchia di Ognissanti, situata in Via del Babuino. Si tratta di una visita storica: mai nessun Papa era stato in questa Chiesa che festeggia quest’anno il 200.mo anniversario della prima celebrazione eucaristica. Nell’ottobre dell’anno scorso, il Papa aveva incontrato in Vaticano i Primati delle Provincie Anglicane, guidati dall’arcivescovo di Canterbury Justin Welby, in occasione dei 50 anni di dialogo ecumenico. Su questa visita ascoltiamo il parroco di Ognissanti, il reverendo Jonathan Boardman, al microfono di Philippa Hitchen:

R. – È una gioia incredibile, ha un significato assolutamente straordinario! Ma allo stesso tempo penso che sia una cosa normale, dopo 50 anni. E in un certo senso questo riflette il carattere di Papa Francesco, perché lui ha un modo semplice di fare le cose. Al momento di accettare il nostro invito, per me avrà detto semplicemente: “Sì certo, andrò!”. Dunque, questa è una delle tante cose spirituali della nostra vita cristiana: che una cosa straordinaria è una cosa normale, una cosa quotidiana. E creare questa connessione tra le due cose è importante e noi proviamo a farlo.

D. – Oltre alla preghiera comune con il Papa, ci sarà anche il lato molto pratico del gemellaggio con la Parrocchia cattolica di Ognissanti a Roma…

R. – Sì, infatti. Ci sarà un servizio insieme ai poveri ogni venerdì sera alla stazione Ostiense, che noi abbiamo già cominciato. E ci saranno le occasioni che promettiamo di fare insieme, per conoscerci meglio e per creare un’amicizia più profonda: partecipare alle due diverse Liturgie e conoscerci anche come comunità cristiana, per i nostri culti.