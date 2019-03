Il Papa in Myanmar e Bangladesh dal 27 novembre al 2 dicembre

Accogliendo l’invito dei rispettivi capi di Stato e vescovi, Papa Francesco si recherà quest’anno anche in Myanmar e Bangladesh. Il viaggio apostolico in Myanmar si svolgerà dal 27 al 30 novembre, con tappa nelle città di Yangon e Nay Pyi Taw. Subito dopo il Papa si sposterà a Dhaka, in Bangladesh: la visita durerà dal 30 novembre al 2 dicembre. Il programma del viaggio sarà pubblicato prossimamente. Lo ha reso noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Greg Burke.