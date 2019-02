Il Papa: Roma oggi “è piena” di pranzi con i poveri

VATICAN INSIDER – C’è anche chi, dopo avere salutato il Papa, vuole una foto con lui e senza farsi problemi di «cerimoniale» o di «autorità», passa il telefonino per farsi fare lo scatto a monsignor Fisichella. Poi c’è chi dopo l’abbraccio a Francesco scoppia a piangere. Capita anche questo al pranzo di Jorge Mario Bergoglio con i bisognosi nella prima Giornata mondiale dei Poveri. Il Pontefice ospita 1500 indigenti, mentre altri 2mila pasteggiano in altre mense di Roma, che «oggi è piena» di questo, esclama con gioia il Pontefice.

L’«Aula Paolo VI», la grande sala progettata da Pier Luigi Nervi utilizzata per le udienze papali o tutt’al più per concerti, è stata trasformata in una sala da pranzo, con centocinquanta tavoli, ognuno dei quali con dieci posti. Le tavolate sono tonde, apparecchiate in maniera elegante ma sobria.

Papa Francesco – arrivato con monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della nuova Evangelizzazione – saluta i presenti, poi dice: «Benvenuti tutti. Prepariamoci per questo momento insieme; ognuno di noi col cuore pieno di buona volontà, di amicizia»; tutti i presenti sono invitati a «condividere il pranzo augurandoci il meglio gli uni agli altri». Dopo la preghiera, saluta gli ospiti sparsi nella Capitale: «Una benedizione anche a tutti quelli (2mila, gli ricorda Fisichella, ndr) che sono alle altre mense in giro per Roma. Roma è piena oggi» di questi pranzi; un saluto «e un applauso da qui».

Francesco condivide il pranzo sedendo a uno dei tavoli, un po’ più grande degli altri, con una ventina di persone.

Tutte le persone non abbienti presenti – 1500 tra le circa 7mila che hanno partecipato alla Messa celebrata a San Pietro questa mattina sempre per la Giornata mondiale dei Poveri – sono accompagnate dal personale delle associazioni di volontariato provenienti non solo da Roma e dal Lazio, ma anche da diverse diocesi del mondo (per esempio Parigi, Lione, Nantes, Angers, Beauvais, Varsavia, Cracovia, Solsona, Malines-Bruxelles e Lussemburgo). I poveri sono serviti da quaranta diaconi della diocesi di Roma e da circa 150 volontari provenienti dalle parrocchie di altre diocesi. Il menù, preparato dal ristorante «Al Pioppeto» di Sergio Dussin, prevede gnocchetti sardi padellati con pomodoro, olive e formaggio «Collina Veneta», bocconcini di vitello con verdure, polenta e broccoli di Bassano, tiramisù alla veneta, acqua, aranciata e caffè. Animano il pranzo la Banda della Gendarmeria vaticana e il coro «Le Dolci Note», composto da bambini e ragazzini dai 5 ai 14 anni.

Gli altri ospiti romani del Papa si trovano presso mense, seminari e collegi cattolici di Roma (Pontificio Collegio Americano del Nord, Collegio apostolico leoniano, mense del Circolo San Pietro, mensa Caritas Roma, Comunità di Sant’Egidio, Pontificio Seminario Romano Minore, Pontificio Ateneo Regina Apostolorum) per partecipare anche loro a un pranzo festivo.

Oggi Francesco pubblica anche un tweet: «In questa Giornata, invito la Chiesa intera a tenere fisso lo sguardo su quanti tendono le loro mani chiedendo la nostra solidarietà».

Bergoglio aveva istituito la Giornata mondiale dei Poveri al termine del Giubileo straordinario della misericordia.