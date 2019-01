Perù Puerto Maldonado. Colosseo regionale Madre di Dio. Saluti degli aborigeni

Papa FranciscoI nativi dell’Amazzonia del Perù sono i sopravvissuti di molte crudeltà e ingiustizie.I nostri fratelli indigeni di varie regioni dell’Amazzonia soffrono dello sfruttamento delle nostre risorse naturali. Al momento, molti stranieri invadono i nostri territori: tagliatori di alberi, cercatori d’oro, compagnie petrolifere, coloro che aprono sentieri per aprire strade di cemento. Entrano nei nostri territori senza consultarci e soffriremo molto e moriremo quando gli stranieri forano la terra per rimuovere l’acqua nera metallizzata, soffriremo quando avvelenano e distruggono i nostri fiumi trasformati in acque nere di morte.

Il suo arrivo ricorda l’Harakbut al Apagntonë, il missionario domenicano José Álvarez Fernández, che venne per noi quando stavano scomparendo. Ecco perché oggi siamo vivi e continuiamo a resistere. Lo spirito dei nostri antenati ci accompagna. Gli chiediamo di difenderci. Gli estranei ci considerano deboli e insistono nel togliere il nostro territorio in modi diversi. Se riescono a portare via le nostre terre, possiamo sparire.

Vogliamo che i nostri figli abbiano accesso e studio, ma non vogliamo che la scuola cancelli le nostre tradizioni, le nostre lingue, non vogliamo dimenticare la nostra saggezza ancestrale. Vogliamo che i nostri figli siano educati in modo che non soffrano se sono discriminati come noi.

Siamo popoli originali, abbiamo vissuto sin dai tempi antichi. Il nostro patrimonio ancestrale è la nostra lingua. Siamo orgogliosi di appartenere a un popolo nativo e di parlare la nostra lingua. Nonostante ciò, abbiamo paura, perché quelli che provengono da altri luoghi vogliono sparire.

I popoli indigeni dell’Amazzonia vogliono dire a tutta l’umanità che siamo anche preoccupati perché la terra sta rovinando, perché gli animali si stanno riducendo, gli alberi stanno scomparendo, i pesci stanno morendo, l’acqua fresca si sta esaurendo a causa delle conseguenze dei cambiamenti climatici e la comparsa di malattie, epidemie e malattie. A causa di tutto ciò, il cielo è molto turbato e piange perché stiamo distruggendo il nostro pianeta. Se non avremo cibo, moriremo di fame. La gente di Harakbut insieme a tutti gli altri popoli dell’Amazzonia vogliamo dirvi: tutti noi ci prendiamo cura e proteggiamo la nostra terra per vivere in armonia.

Proprio come crediamo nell’albero di Anamei, nel nostro eroe culturale Amarinke, segui anche l’esempio e porti il ​​messaggio di Dio e accompagnaci come Gesù. Grazie, papa Francesco, per averci ascoltato.

Saluto degli abitanti di Awajún a Papa Francisco nel Colosseo.

Santo Padre,

io sono María Luzmila Bermeo e sono un indiano dell’Awajún proveniente da Condorcanqui dell’Amazzonia peruviana. Porto il messaggio di tutta l’Amazzonia peruviana.

L’amazzone aveva buone abitudini, i genitori formavano i loro figli in buoni valori. I genitori hanno raccontato i miti ai loro figli come Nugkui, Ipak e Sua, Yampan che è servito per vivere bene e comportarsi bene.

Il Nantu e l’Auju ci hanno dato l’argilla e con ciò abbiamo realizzato la ceramica. Con ciò prepariamo i nostri utensili domestici. Come amazzoni vogliamo preservare la nostra cultura, i nostri costumi. I nostri bambini devono imparare e apprezzare il nostro modo di vivere, la nostra lingua. L’Amazzonia ha organizzato donne come artigiani, imprenditori, agricoltori, insegnanti, ecc. Faccio parte di queste artigiane donne, e abbiamo anche alcuni artigiani, lavoriamo su quattro linee che sono: ceramica, gioielli, legno e fibre di palme e viti e qui vi porto alcuni esempi del nostro lavoro di donne e uomini dei nostri popoli amazzonici.

Sono preoccupato che perderanno l’opportunità di apprendere i valori cristiani necessari per crescere bene i bambini, il rispetto della famiglia, l’ordine, l’obbedienza ai genitori. Lo stesso Awajun ha anche perso molti valori e ora è peggio, i giovani stanno imparando vizi e cattive abitudini che influenzano la nostra comunità.

Ho 67 anni e vivo da sempre nella regione amazzonica e ricordo che il nostro territorio era una bellezza, pieno di piante, uccelli, pesci, alberi e in abbondanza e tutto ciò che era la nostra casa, la nostra pesca, il nostro sostentamento, buono e ora no non abbiamo nulla Abbiamo perso Quale sarà il nostro problema? I bisogni di base delle popolazioni amazzoniche e straniere stavano aumentando. Abbiamo bisogno di più soldi per comprare, costruire, addestrare e guarire e c’è stato un abuso della natura. Abbiamo attaccato la foresta, uccidendo pesci con barbasco e chichorro, abbattendo alberi, dando la caccia a molti animali, contaminando i fiumi con l’estrazione mineraria, estraendo oro dai fiumi, sfruttando l’olio. Ora non abbiamo molte risorse naturali. Non ci interessa Noi non rispettiamo la natura. Piuttosto, inquiniamo tutta la natura. Anche l’inquinamento di altri paesi con le sue enormi fabbriche influisce sul mondo e il nostro territorio amazzonico subisce il cambiamento climatico. Cosa possiamo fare? Che le autorità aiutino a preservare le foreste, a mantenere pulito il nostro ambiente e a respirare aria fresca, come quando ero piccolo. Noi, i popoli dell’Amazzonia, ci organizziamo per difendere il nostro territorio.

Caro papa Francesco, prega molto affinché l’Amazzonia non perda la sua conoscenza, le sue ricchezze, le sue culture e i suoi valori. Possa la tua preghiera motivare tutte le persone qui presenti e coloro che ci ascoltano in altri luoghi per prendersi cura della nostra natura, prendercene cura e rispettandole. Tutte le persone nel nostro mondo devono rispettare e prendersi cura della nostra natura.