Colombia. Il Papa in preghiera alla Croce della Riconciliazione

RADIO VATICANA – L’ultimo momento della giornata di Papa Francesco a Villavicencio è stata la sosta in preghiera presso la Croce della Riconciliazione nel Parque de los Fundadores. Nel parco, il Pontefice è stato accolto dal presidente della Repubblica colombiana, da 400 bambini e da un gruppo di indigeni. Francesco dopo aver deposto una corona di fiori si è raccolto in preghiera sotto la grande Croce, mentre veniva intonato il Silenzio militare. Sul monumento è riportato il numero delle vittime della violenza che ha sconvolto il Paese negli ultimi decenni. Dopo la preghiera, il Papa – aiutato da alcuni bambini – ha piantato un albero, come simbolo di nuova vita.