Iniziativa dei commercianti di un paesino campano: «Siamo in chiesa per la lavanda dei piedi, vi aspettiamo lì»

IL MATTINO – Gragnano. Serrande abbassate per un’ora: tutti in chiesa per la lavanda dei piedi del Giovedì Santo. La singolare iniziativa sarà messa in campo oggi pomeriggio dai commercianti di piazza Aubry, a Gragnano. In 12 – tra cui una panetteria, una lavanderia e due negozi di abbigliamento e scarpe – chiuderanno dalle 19 alle 20 ed esporranno un cartello di invito ai clienti: «Siamo in chiesa per la lavanda dei piedi, vi aspettiamo lì».

«Una bella testimonianza di fede – racconta don Emanuele, parroco della parrocchia San Marco e sacerdote della chiesa del Corpus Domini – alla quale i commercianti hanno deciso di partecipare con tutta la famiglia, invitando amici e clienti». Gran parte delle attività, infatti, sono a conduzione familiare e «se il marito va in chiesa, è giusto che ci siano anche la moglie e i figli». Alle 20, dopo la funzione, tutti di nuovo dietro al bancone per proseguire nelle vendite.